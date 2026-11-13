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Viernes 13 de noviembre de 2026

Enfrentamiento entre Ejército y presuntos integrantes del CJNG deja dos muertos en Jalisco

Un enfrentamiento armado entre elementos del Ejército Mexicano y presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó dos agresores muertos, un ciudadano hondureño detenido y dos personas heridas, entre ellas un militar y una mujer civil.

Los hechos ocurrieron el jueves en el municipio de Ocotlán, a unos 80 kilómetros de Guadalajara, cuando personal militar atendía un reporte de vehículo robado y fue atacado por civiles armados.

Durante la persecución, una unidad del Ejército impactó una camioneta Chevrolet Tahoe que presuntamente intentaba bloquear el paso de los militares, mientras una segunda camioneta Suburban logró escapar.

Posteriormente, se registró un intercambio de disparos que dejó dos presuntos agresores sin vida, un detenido de nacionalidad hondureña y dos lesionados.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que fueron asegurados un vehículo con blindaje artesanal, un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora calibre 5.56 milímetros, dos armas largas adicionales y dos granadas calibre 40 milímetros.

El enfrentamiento provocó la suspensión de clases y el despliegue de elementos federales y estatales en distintos puntos del municipio para localizar a los demás involucrados.

Aunque los agresores fueron identificados preliminarmente como presuntos integrantes del CJNG, la Defensa no confirmó oficialmente su pertenencia a dicha organización criminal.

La detención del ciudadano hondureño ocurre en medio de investigaciones sobre el presunto reclutamiento de extranjeros por parte de organizaciones delictivas que operan en México.

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