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Viernes 13 de noviembre de 2026

Enfrentamiento entre militares y civiles armados en Jalisco deja dos muertos y un detenido

Un enfrentamiento armado entre elementos del Ejército Mexicano y presuntos integrantes de un grupo delictivo dejó dos personas muertas, un detenido de nacionalidad hondureña y dos lesionados, entre ellos un militar y una mujer civil.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que los hechos ocurrieron en el municipio de Ocotlán, cuando personal militar atendía un reporte relacionado con un vehículo robado y fue atacado por civiles armados.

Durante el operativo, los soldados repelieron la agresión, lo que provocó la muerte de dos presuntos atacantes y permitió la detención de un ciudadano hondureño.

Las autoridades aseguraron un vehículo con blindaje artesanal, un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora calibre 5.56 milímetros, dos granadas calibre 40 milímetros y otras dos armas largas.

En el enfrentamiento resultaron heridos un elemento del Ejército y una mujer que se encontraba en la zona. De acuerdo con la Defensa, ambos permanecen estables y fuera de peligro.

Un video de vigilancia difundido públicamente muestra el momento en que una camioneta militar impacta a uno de los vehículos involucrados, previo al intercambio de disparos.

Tras los hechos, elementos del Ejército y la Guardia Nacional desplegaron un operativo terrestre y aéreo, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para localizar a otros presuntos responsables que lograron escapar.

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