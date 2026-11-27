Viernes 27 de noviembre de 2026

Una investigación de The New York Times documentó cómo ciudadanos extranjeros fueron reclutados mediante redes de intermediarios que les prometían elevados salarios y empleos alejados del frente de batalla.

Decenas de ciudadanos brasileños habrían sido reclutados para incorporarse al Ejército ruso mediante falsas promesas de trabajo, cuantiosas remuneraciones y condiciones de seguridad que, según sus testimonios, nunca se cumplieron.

Una investigación de The New York Times reveló que intermediarios brasileños residentes en Moscú utilizaban plataformas digitales, como YouTube, para captar interesados en incorporarse a las fuerzas armadas rusas.

Entre los casos documentados se encuentra el de Igor Pereira Santos, un corredor de bolsa brasileño de 37 años, quien viajó a Rusia convencido de que desempeñaría labores alejadas del combate.

Sin embargo, pocas semanas después fue enviado al frente en Ucrania con escaso entrenamiento. Además, denunció que los 25 mil dólares que recibió como compensación por su alistamiento desaparecieron de su cuenta bancaria.

Posteriormente, Santos resultó gravemente herido en ambas piernas durante una misión militar.

La investigación documentó testimonios de reclutas que presuntamente fueron engañados para firmar documentos en ruso que otorgaban a los intermediarios el control de sus cuentas bancarias y remuneraciones militares.

El reclutamiento de extranjeros se ha intensificado conforme se prolonga la guerra, mediante incentivos económicos y ofrecimientos de ciudadanía rusa.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, reconoció la participación de combatientes extranjeros, aunque negó que su gobierno recurriera a engaños para incorporarlos a sus fuerzas armadas.

Las autoridades de Brasil y Rusia no informaron si existen investigaciones relacionadas con las denuncias contra los intermediarios señalados.