Enjambre de langostas invade carretera en Marruecos y se vuelve viral

Viernes 27 de febrero de 2026

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un denso enjambre de langostas cubre por completo una carretera en Marruecos, dificultando la visibilidad de los automovilistas y generando preocupación entre usuarios.

Las imágenes, compartidas por la cuenta de Sputnik Mundo, fueron captadas en Cabo Bojador, en la región del Sáhara Occidental. En la grabación se observa cómo cientos de insectos voladores se concentran sobre el asfalto y se elevan repentinamente cuando un vehículo amarillo avanza por la vía.

El conductor, que registró la escena con su cámara vehicular, reduce la velocidad ante la escasa visibilidad. Las langostas chocan contra el parabrisas y cubren parcialmente señales de tránsito mientras levantan vuelo en masa tras el paso de los automóviles.

Aunque el video dura apenas unos segundos, evidencia la magnitud del fenómeno, que ocurre en el contexto de la migración estacional de estos insectos en el norte de África.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advirtió recientemente sobre movimientos de langostas entre Mauritania y Marruecos, lo que podría explicar la presencia del enjambre en esa zona.

Las autoridades no han reportado accidentes relacionados con el incidente, pero este tipo de concentraciones puede representar un riesgo para la circulación vehicular y para la actividad agrícola en las regiones afectadas.