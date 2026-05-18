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Lunes 18 de mayo de 2026

Enrique Inzunza asegura que él mismo asumirá su defensa ante acusaciones

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares, afirmó que no ha contratado abogados ni planea hacerlo tras las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico señalados por autoridades de Estados Unidos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador aseguró que será él mismo quien asuma su defensa en caso de enfrentar un proceso legal.

“No tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, expresó.

Enrique Inzunza Cázares reiteró que es inocente y sostuvo que las acusaciones carecen de sustento.

“Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor. Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento”, señaló.

El senador también negó tener contacto con autoridades extranjeras y aseguró que atenderá cualquier requerimiento que le hagan las autoridades mexicanas conforme a sus atribuciones legales.

“Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos”, agregó.

Las declaraciones ocurren en medio de los señalamientos de autoridades estadounidenses contra diversos funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

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