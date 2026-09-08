Enrique Inzunza deja la bancada de Morena en el Senado; continuará como legislador sin grupo parlamentario

Martes 8 de septiembre de 2026

Ciudad de México.– El senador por Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez dejó de formar parte del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, por lo que continuará ejerciendo como legislador, pero sin pertenecer a una bancada.

Durante la sesión del Senado se dio lectura a la comunicación remitida por el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, al presidente de la Cámara Alta, Higinio Martínez, mediante la cual se formalizó la separación con efectos a partir del 26 de agosto de 2026.

De acuerdo con el documento leído ante el Pleno, la determinación deriva de una comunicación del propio Inzunza en la que manifestó que dejaba de formar parte del grupo parlamentario. Por ello, se solicitó hacer oficial la decisión para los efectos legales, reglamentarios y administrativos correspondientes.

La salida de la bancada ocurre en medio de los señalamientos de autoridades de Estados Unidos contra el senador sinaloense por presuntos vínculos con el narcotráfico, de acuerdo con la información difundida. Inzunza ha rechazado solicitar licencia a su cargo.

La separación del grupo parlamentario no implica que pierda su escaño, fuero, dieta ni las facultades inherentes a su cargo. Podrá continuar presentando iniciativas, participando en debates y votando en el Senado de manera individual.

Asimismo, dejar la bancada no significa automáticamente su expulsión como militante de Morena, debido a que la pertenencia al partido y la integración a un grupo parlamentario son figuras distintas.

Su nueva condición también tendrá consecuencias en la organización interna del Senado: Morena podrá promover modificaciones en los espacios de comisiones que correspondían a su bancada y el legislador dejará de contar con la representación y los recursos colectivos asignados al grupo parlamentario.

Pese a su separación, el voto de Inzunza podría mantener relevancia para el bloque de la 4T, particularmente en aquellas reformas que requieran mayoría calificada en el Senado.