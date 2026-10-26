Entender para apoyar”: visitan regidores Adán Galicia y Cristina Treviño, gimnasio de box prime Boxing CUU

Lunes 26 de octubre de 2026

Con el objetivo de seguir impulsando el talento deportivo en la capital, los regidores del Partido Acción Nacional, Alma Cristina Treviño y Adán Galicia, visitaron el gimnasio de box Prime Boxing CUU, un espacio que promueve que las y los jóvenes deportistas sigan adelante a través de la práctica del deporte.

Durante el recorrido, los regidores conocieron de cerca el trabajo del gimnasio, su labor formativa y el esfuerzo diario de los jóvenes boxeadores que encuentran en el deporte una alternativa de disciplina, salud y superación personal.

En su mensaje, el regidor del Deporte, Adán Galicia, destacó que “cada joven que se pone los guantes está tomando la mejor decisión de su vida. El deporte forma carácter, aleja de las calles y construye futuro. Desde la Regiduría del Deporte, y como alguien que viene del trabajo en territorio, sé lo que cuesta sacar adelante un gimnasio y lo que vale cada entrenamiento. No están solos, cuentan con nosotros”.

Los regidores compartieron con pugilistas y entrenadores información sobre los programas municipales que apoyan al deporte, como la convocatoria al Premio Teporaca, uno de los máximos reconocimientos que otorga el Gobierno Municipal a deportistas destacados.

Esta visita responde a la visión de la actual administración municipal de ser una aliada permanente del deporte, respaldando espacios que forman a las nuevas generaciones y fortalecen el tejido social.

Los regidores Treviño y Galicia reiteraron que seguirán recorriendo gimnasios, canchas y espacios deportivos para escuchar, gestionar y respaldar a quienes hacenw del deporte una forma de vida.