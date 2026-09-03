Entre lágrimas, Juan Blanco deja Carreteras; el exalcalde que devolvió al PAN la capital

Jueves 3 de septiembre de 2026

Entre lágrimas y acompañado por quienes integraron su equipo de trabajo durante más de cuatro años, el exalcalde de Chihuahua, Juan Blanco Zaldívar, se despidió este jueves del Departamento de Carreteras del Gobierno del Estado.

Durante su mensaje, Blanco agradeció a sus colaboradores y aseguró que concluye esta etapa satisfecho por el trabajo realizado.

“Me voy agradecido y contento por lo logrado”, expresó durante la despedida.

La salida de Blanco se presenta en medio del movimiento político rumbo a 2027. Días atrás trascendió un video en el que manifestó su respaldo al secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, mientras la gobernadora Maru Campos había llamado a los funcionarios estatales a concentrarse en sus responsabilidades y evitar adelantarse a los tiempos electorales.

Este jueves se confirmó que Blanco presentó su renuncia a la Jefatura del Departamento de Carreteras, dependencia en la que se desempeñaba desde 2022. Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha informado oficialmente quién ocupará su lugar.

Juan Blanco y lo que representó para el PAN

La figura de Juan Blanco tiene un antecedente electoral importante dentro del panismo chihuahuense.

En 2004, Blanco encabezó la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua por la coalición integrada por PAN, PRD y Convergencia y consiguió 136 mil 21 votos, equivalentes al 53.66 por ciento, derrotando a la priista Martha Laguette Lardizábal, quien obtuvo 112 mil 474 sufragios. La diferencia fue superior a 23 mil votos.

Su triunfo tuvo un significado especial porque ocurrió en una elección estatal adversa para Acción Nacional: el PRI ganó la gubernatura y recuperó importantes municipios, entre ellos Ciudad Juárez. En contraste, Chihuahua capital se convirtió en la principal victoria municipal del PAN en aquella jornada electoral.

Además, con Blanco el PAN recuperó la Presidencia Municipal de Chihuahua después de más de dos décadas sin ganar directamente esa posición: el antecedente panista se remontaba al triunfo de Luis H. Álvarez en 1983.

Aquella elección también permitió al bloque encabezado por Blanco obtener 10 de las 18 regidurías del Ayuntamiento capitalino.

Más de dos décadas después de aquella victoria, Juan Blanco vuelve a colocarse en el centro de la conversación política. Su salida del Gobierno del Estado ocurre cuando el PAN comienza a mover sus piezas rumbo a 2027 y cuando distintos grupos internos perfilan a quienes podrían disputar las principales candidaturas.

Por ahora, el exalcalde cierra una etapa en la administración estatal, pero su despedida y los acontecimientos de los últimos días dejan abierta la interrogante sobre cuál será su siguiente movimiento político.