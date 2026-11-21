Sábado 21 de noviembre de 2026

Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, fue trasladado a la Ciudad de México bajo un fuerte dispositivo de seguridad, luego de su detención durante un operativo de fuerzas federales en Guasave, Sinaloa.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tras su captura son las versiones que señalan que el presunto líder criminal habría sido visto entre lágrimas durante su traslado, una escena que ha comenzado a generar reacciones en redes sociales, aunque este detalle no ha sido confirmado oficialmente.

Meza Flores, identificado como uno de los principales dirigentes de la organización criminal de los Beltrán Leyva, fue llevado a la capital del país a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

Junto con él fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de su estructura criminal, identificados como su segundo al mando y un operador financiero.

La captura de “El Chapo Isidro”, quien figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, representa un golpe significativo contra el crimen organizado.

Mientras tanto, las autoridades mantienen operativos de seguridad en Sinaloa, luego de los enfrentamientos y bloqueos registrados tras su detención.

El presunto narcotraficante enfrenta ahora un proceso judicial que podría derivar en su extradición a Estados Unidos.