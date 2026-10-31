Entre oraciones y muestras de fe, piden a Dios la libertad de César Jáuregui frente a Catedral

Sábado 31 de octubre de 2026

Amigos, seguidores y simpatizantes católicos de César Jáuregui Moreno se congregaron la tarde de este sábado a un costado de la Catedral Metropolitana de Chihuahua para rezar el Santo Rosario y pedir a Dios por su pronta libertad, así como por la fortaleza de su familia ante el proceso judicial que enfrenta.

La reunión religiosa se realizó sobre la calle Victoria, en pleno Centro Histórico de la capital, donde los asistentes se unieron en oración para pedir por el exfiscal de Chihuahua, quien permanece recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

En un ambiente de fe, recogimiento y solidaridad, los participantes elevaron sus plegarias por César Jáuregui, por su esposa, sus hijos, sus hermanos y demás familiares, quienes han enfrentado momentos difíciles desde su detención.

Durante el rezo se pidió a Jesucristo que acompañe a Jáuregui en el proceso que enfrenta y que sea el justo juez en medio de esta situación.

“Queremos pedirle esta tarde a nuestro Señor Jesucristo que sea él su juez, que sea el justo juez, que él en medio de esta batalla salga triunfante para que no solo él, sino todos nosotros podamos dar testimonio de él”, se expresó durante una de las intervenciones religiosas.

Las oraciones también estuvieron dirigidas a las personas privadas de su libertad que enfrentan situaciones de sufrimiento, maltrato e incluso violencia dentro de los centros penitenciarios.

Los asistentes pidieron por la protección de Jáuregui, por su integridad física y emocional, así como por la tranquilidad de sus seres queridos, con la esperanza de que pronto pueda regresar a su hogar.

La concentración fue convocada por amigos y simpatizantes del exfiscal, quienes decidieron sumar una jornada de oración a las distintas expresiones públicas de solidaridad que se han realizado en Chihuahua desde su detención.

A diferencia de las marchas, caravanas y concentraciones anteriores, esta ocasión tuvo un carácter eminentemente religioso, en el que los participantes recurrieron a sus creencias católicas para expresar su cercanía con Jáuregui y su familia.

El exfiscal permanece vinculado a proceso por el delito de traición a la patria, relacionado con un operativo contra un narcolaboratorio clandestino en Chihuahua. Su defensa ha cuestionado los elementos de la acusación y sostiene que no existen pruebas de que haya autorizado la participación operativa de agentes extranjeros.

La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria y el procedimiento judicial continúa.

El Santo Rosario de este sábado se sumó así a las expresiones de apoyo que ha recibido César Jáuregui, esta vez mediante una manifestación de fe en la que sus seguidores pidieron justicia, protección para su familia y que pueda recuperar su libertad.