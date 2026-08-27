Entre recuerdos y gratitud, rinden homenaje póstumo a Paty Ulate en Cabildo

Jueves 27 de agosto de 2026

Chihuahua, Chih.- Con un emotivo mensaje de su esposo, Alfonso Villalobos, el Ayuntamiento de Chihuahua rindió homenaje póstumo a la regidora Blanca Patricia “Paty” Ulate Bernal, recordada por su trayectoria en el periodismo, el servicio público y su trabajo en favor de las mujeres y las familias chihuahuenses.

Durante la sesión de Cabildo, familiares, integrantes del Ayuntamiento y compañeros de Ulate Bernal recordaron diferentes etapas de su vida y destacaron la fortaleza con la que continuó trabajando mientras enfrentaba durante más de cinco años el cáncer.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Alfonso Villalobos tomó la palabra a nombre de sus hijos, hermanos y de toda la familia, para agradecer las muestras de cariño y el reconocimiento realizado por el Ayuntamiento.

“Me presento ante este pleno con el corazón lleno de gratitud para atestiguar este reconocimiento que hoy le rinden a la memoria de mi esposa, la regidora Patricia Ulate Bernal”, expresó Villalobos.

En su mensaje recordó a Paty como una mujer de acción y resultados, pero también como una persona profundamente comprometida con los demás, que encontró en el servicio público una forma de ayudar y transformar la realidad de quienes acudían a ella.

Villalobos hizo un recorrido por su trayectoria profesional. Recordó sus más de dos décadas vinculada al periodismo y su paso por la Coordinación de Comunicación Social del Municipio de Chihuahua. Posteriormente, Ulate Bernal trabajó en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde encabezó el área de Atención al Derechohabiente y tuvo contacto directo con personas que buscaban orientación y soluciones.

Sin embargo, su esposo destacó que fue durante su última etapa profesional, como integrante del Ayuntamiento de Chihuahua, donde Paty encontró una de sus mayores satisfacciones, al poder trabajar directamente en causas relacionadas con las mujeres, las familias, la inclusión y la atención de sectores vulnerables.

Para Alfonso Villalobos, el Cabildo se convirtió también en un espacio fundamental durante los años en que su esposa enfrentó la enfermedad.

“Para Paty este recinto fue literalmente vida. A lo largo de estos cinco años y medio de una batalla incansable y valiente contra el cáncer, su trabajo aquí fue su mejor terapia, por eso nunca bajó los brazos”, recordó.

Explicó que su familia fue testigo de la manera en que Paty enfrentó la enfermedad sin abandonar las causas en las que creía. Incluso en los momentos más complicados mantuvo el entusiasmo por trabajar, impulsar iniciativas y continuar cerca de las personas.

Villalobos agradeció especialmente al alcalde Marco Bonilla, a la Síndica Municipal, a las y los regidores de las diferentes fuerzas políticas, a directores del Gobierno Municipal y al personal del Instituto Municipal de Pensiones por el acompañamiento, las atenciones y el cariño brindados a Paty durante su enfermedad.

Marco Bonilla destaca su vocación de servicio

Durante el homenaje, el alcalde Marco Bonilla recordó a Ulate Bernal como una mujer que hizo de la capacidad de escuchar una de las principales características de su trayectoria.

Destacó que detrás de las iniciativas que impulsó desde el Cabildo existía una preocupación por las personas: mujeres que enfrentaban violencia, personas con discapacidad, niñas, niños y familias que necesitaban acompañamiento.

Bonilla también recordó que Paty llegó a presidir sesiones del Ayuntamiento y a asumir como encargada del despacho de la Presidencia Municipal, responsabilidades que, señaló, reflejaron la confianza existente en su profesionalismo, capacidad para construir acuerdos y sentido institucional.

Su nombre permanecerá ligado a las mujeres de Chihuahua

Como parte de los reconocimientos a su trayectoria, el Cabildo aprobó por unanimidad denominar “Centro de Capacitación Blanca Patricia Ulate Bernal” al inmueble que albergará la Universidad de las Mujeres y talleres destinados al desarrollo integral y capacitación de las mujeres.

De esta manera, el nombre de Paty Ulate permanecerá ligado a una de las principales causas que impulsó durante su paso por el Ayuntamiento: el desarrollo, la dignidad y la protección de las mujeres y las familias chihuahuenses.

El homenaje cerró entre recuerdos, agradecimientos y el reconocimiento a una mujer cuya vida transitó del periodismo al servicio público y que, incluso durante su enfermedad, mantuvo su trabajo como una parte fundamental de su vida.

Para su familia, resumió Alfonso Villalobos, Paty fue una mujer plena, feliz y entregada a los demás; para quienes compartieron con ella el Ayuntamiento, dejó el compromiso de continuar trabajando por las causas que defendió.