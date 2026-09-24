Entrega Arturo Medina dos casas a familias de Guadalupe y Calvo que lo perdieron todo en incendios

Jueves 24 de septiembre de 2026

Dos familias de Guadalupe y Calvo que perdieron sus viviendas a causa de incendios hoy tienen nuevamente un hogar, luego de que el diputado Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, entregara las dos casas que, por iniciativa personal y con el respaldo de su esposa e hijos, construyó desde cero para devolverles un patrimonio y la tranquilidad de contar con un techo seguro.

Medina explicó que ambas familias habían perdido la totalidad de sus viviendas a causa del fuego y que, ante la falta de recursos económicos para reconstruirlas y la ausencia de atención por parte de las autoridades más inmediatas, enfrentaban una situación de profunda vulnerabilidad, especialmente por la presencia de niñas y niños que se habían quedado sin un espacio seguro donde vivir.

Ante esta situación, el legislador y su familia decidieron asumir personalmente el compromiso de construir dos nuevas viviendas, una para cada familia, con el propósito de que pudieran recuperar la estabilidad y comenzar una nueva etapa después de haberlo perdido todo.

“Hoy dos familias de Guadalupe y Calvo vuelven a tener un hogar. Hoy hay niñas y niños que tienen un techo seguro donde dormir y madres que pueden descansar con la tranquilidad de saber que sus hijos tienen una casa donde crecer. Mi esposa, mis hijos y yo estamos profundamente felices de haber podido contribuir a que estas familias recuperen una parte de lo que el fuego les arrebató”, expresó.

El diputado señaló que la entrega de las viviendas representa la culminación de un compromiso que asumió personalmente con las familias afectadas, convencido de que la solidaridad debe traducirse en acciones concretas que permitan transformar las condiciones de vida de quienes atraviesan momentos difíciles.

Destacó que, más allá de la pérdida material, quedarse sin vivienda representa una situación de incertidumbre y angustia para cualquier familia, particularmente cuando no existen los recursos necesarios para comenzar de nuevo.

“Perder una casa es perder el patrimonio que se construyó con años de trabajo y sacrificio. Para estas familias, volver a levantar sus hogares parecía una posibilidad muy lejana. Por eso decidimos intervenir, porque no podíamos permanecer indiferentes ante la necesidad de dos familias que habían perdido prácticamente todo”, manifestó.

Medina lamentó que las familias no hubieran recibido la atención necesaria por parte de las autoridades más cercanas a su problemática y sostuvo que las necesidades de la población deben atenderse con sensibilidad, cercanía y voluntad de encontrar soluciones.

Asimismo, reiteró que su compromiso con Guadalupe y Calvo va mucho más allá de su responsabilidad como representante popular, pues mantiene un vínculo profundo con las familias del municipio y conoce de primera mano las dificultades que enfrentan diariamente.

“A toda la gente de Guadalupe y Calvo quiero decirle que no está sola. Aquí estamos y aquí vamos a seguir, acompañándolos en los momentos difíciles, trabajando para encontrar soluciones a sus problemas y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir a que sus familias vivan mejor. Mi compromiso con ustedes es permanente”, afirmó.

El legislador subrayó que continuará trabajando para atender las necesidades de las comunidades de Guadalupe y Calvo, particularmente de aquellas familias que enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad y que requieren acompañamiento para salir adelante.

Finalmente, Medina agradeció a su esposa e hijos por sumarse a esta iniciativa familiar y compartir la convicción de que ayudar a quienes más lo necesitan es una responsabilidad que debe asumirse con hechos.

“Hoy entregamos dos casas, pero lo verdaderamente importante es que dos familias recuperaron la esperanza de comenzar de nuevo. Mientras esté en mis manos contribuir a que una familia de Guadalupe y Calvo salga adelante, lo voy a hacer. Aquí tienen a un amigo que no los va a dejar solos”, concluyó.