Entrega Coesvi máquina adobera a Manuel Benavides para impulsar construcción de vivienda

Lunes 25 de mayo de 2026

Manuel Benavides, Chih.- La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (Coesvi) entregó en comodato una máquina adobera al Gobierno Municipal de Manuel Benavides, con el propósito de fortalecer la producción de materiales para la construcción de viviendas y mejorar las condiciones habitacionales de las familias de la región.

La maquinaria permitirá la fabricación de tabiques térmicos elaborados con una mezcla de tierra, agua y cemento, materiales que ofrecen ventajas para las condiciones climáticas características de esta zona del estado.

La entrega fue encabezada por el director general de Coesvi, José Antonio Chávez Rodríguez, acompañado por la directora de Planeación, Paulina Alejandra Castilla Álvarez; el director de Atención y Programas Sociales, Jesús Ricardo Huerta Ayala; y el jefe del Departamento de Proyectos Especiales, Saúl González Herrera.

El acto se llevó a cabo en el parque de materiales de la dependencia estatal, donde el alcalde de Manuel Benavides, Leonel Galindo Carrasco, recibió formalmente el equipo y participó en una demostración de su funcionamiento.

Durante el evento, Chávez Rodríguez reiteró el compromiso de la dependencia estatal de continuar respaldando a los municipios mediante programas y acciones orientadas al mejoramiento de vivienda y al fortalecimiento de la infraestructura social.

Asimismo, destacó que este tipo de herramientas contribuyen a generar alternativas de construcción accesibles y adecuadas para las necesidades de las comunidades, especialmente en municipios alejados de los principales centros urbanos.

Por su parte, el presidente municipal Leonel Galindo señaló que la máquina adobera representa una oportunidad para que más familias puedan acceder a materiales de construcción adaptados a las condiciones de la región, favoreciendo el desarrollo de proyectos de vivienda.

El alcalde también reconoció la coordinación existente entre el Ayuntamiento y Coesvi, al considerar que el trabajo conjunto permite acercar apoyos y programas que responden a las necesidades prioritarias de la población.

Con esta acción, las autoridades buscan promover soluciones de vivienda sustentables y fortalecer el desarrollo de infraestructura habitacional en Manuel Benavides, mediante el aprovechamiento de materiales que ofrecen aislamiento térmico y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas.