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Lunes 26 de octubre de 2026

Entrega Cultura galardones del Premio de Literatura Indígena “Erasmo Palma” 2026

La Secretaría de Cultura entregó los galardones del Premio de Literatura Indígena “Erasmo Palma”, durante las actividades de la Feria del Libro Chihuahua 2026.

Este certamen reconoce las letras escritas por miembros de los pueblos originarios del estado de Chihuahua.

Durante la ceremonia, Liliana Carmela Almeida Ramos en la categoría oral y Maire Inez López en la escrita, recibieron esta distinción por sus obras “Wawi Shiyónami” y “Ba’wii a’lli Rawíwi Omawáala”.

Cada una recibió un estímulo económico de 50 mil pesos, así como la publicación de sus obras.

Alejandra Enríquez Gutiérrez, secretaria de Cultura, felicitó a las ganadoras por mantener viva la literatura y la cultura de los pueblos originarios del estado, así como por su aportación al patrimonio cultural, mediante obras lúcidas y claras que reflejan los valores y la herencia ralámuli, respectivamente.

“Hoy más que nunca, debemos seguir el ejemplo de los pueblos originarios de Chihuahua para vivir en armonía con nuestro entorno y sean ellos quienes nos enseñen la riqueza que resguarda nuestro territorio”, señaló.

Por su parte, Liliana Almeida agradeció la oportunidad de compartir su obra con el público. El texto presenta una visión del agua desde la perspectiva de la Sierra Tarahumara y transmite un mensaje de conciencia sobre el cuidado de este recurso natural.

En tanto, Paku Espino, en representación de Maire López, dedicó el premio a su comunidad y a la memoria de sus antepasados. La obra narra las festividades tradicionales de este pueblo, en las que participan danzantes, gobernantes y familias anfitrionas, conocidas como “fiesteros”.

En la ceremonia de premiación estuvieron presentes Luis Armendáriz, director de Patrimonio Cultural, y Edgar Adrián Moreno, jefe del Departamento de Culturas Étnicas, ambos de la Secretaría de Cultura, además de familiares y amigos de las galardonadas.

La Feria del Libro Chihuahua se lleva a cabo en el Complejo Cultural “Los Laureles”, de 9:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita. Las actividades se desarrollarán hasta el 1 de noviembre.

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