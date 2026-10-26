Entrega DIF Estatal 12 prótesis gratuitas en Chihuahua y Cuauhtémoc

Lunes 26 de octubre de 2026

El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal, fortalece su programa permanente de rehabilitación e inclusión con la entrega de 12 prótesis gratuitas durante esta semana: seis en la ciudad de Chihuahua y seis en Cuauhtémoc.

Los dispositivos se elaboraron a la medida de cada paciente, de acuerdo con sus necesidades y características físicas, con el objetivo de mejorar su movilidad, autonomía y calidad de vida.

Las entregas estuvieron encabezadas por el director de Rehabilitación del DIF Estatal, Hiram Mendoza, quien en la jornada realizada en Cuauhtémoc estuvo acompañado por la coordinadora del Centro de Rehabilitación Integral, Andy Diego.

Las personas beneficiarias son originarias de Santa Bárbara, Jiménez, Chihuahua, Casas Grandes, Madera y Tomochi.

Como parte de la ampliación de estos servicios, la próxima semana se entregarán tres prótesis adicionales en Juárez, en beneficio de habitantes de la frontera.

Con estas acciones, el DIF Estatal sumará 90 prótesis otorgadas sin costo a personas de todo el estado durante el presente año.

En esa misma jornada se inaugurará el taller de prótesis en Ciudad Juárez, con el propósito de agilizar la atención de las solicitudes y reducir los tiempos de elaboración, ajuste y entrega.

Este espacio se incorporará a la infraestructura especializada con la que la institución ya cuenta en Chihuahua capital y Cuauhtémoc, donde personal capacitado fabrica y adapta manualmente cada dispositivo.

Las prótesis son gratuitas y se fabrican de manera personalizada. Además, las y los beneficiarios reciben seguimiento para realizar los ajustes necesarios, favorecer una adaptación adecuada y, cuando se requiere, sustituir sin costo los dispositivos que presentan desgaste.

Desde el inicio de la actual administración, el DIF Estatal ha entregado más de 21 mil 500 apoyos, entre prótesis, órtesis, sillas de ruedas, andadores, bastones y auxiliares auditivos, entre otros, para favorecer la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad o movilidad reducida.

Estos servicios se fortalecen mediante una red de 81 Unidades Básicas de Rehabilitación distribuidas en la entidad, que acercan la atención a personas de los distintos municipios.