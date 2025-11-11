El Estado

25.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 11 de noviembre de 2025

Entrega DIF Estatal aparatos funcionales, sillas de ruedas y auxiliares auditivos a 252 personas en situación de vulnerabilidad

Personal del DIF Estatal realizó una gira de trabajo por municipios de las regiones norte y noroeste del estado, en la que benefició con la entrega de aparatos funcionales, sillas de ruedas y aparatos auditivos a 252 personas en condición de vulnerabilidad.

El recorrido incluyó las poblaciones de Ahumada, Guadalupe, Ciudad Juárez, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Ascensión, Ignacio Zaragoza, Galeana y Janos.

Dichas acciones forman parte de los distintos programas operados por la instancia, los cuales están orientados en facilitar la movilidad y autonomía de las personas, y mejorar su calidad de vida, y se desarrollaron en coordinación con la Beneficencia Pública y Fundación Telmex, que gestionaron la donación de los dispositivos.

El director de Rehabilitación del DIF Estatal, Hiram Mendoza, dijo que llevar estos dispositivos a las diversas regiones del estado representa un paso más en la búsqueda de una sociedad equitativa, e invitó a la población a mantenerse informada y a participar en las convocatorias y programas permanentes de apoyo.

En total se distribuyeron 76 aparatos funcionales entre andadores, bastones y muletas; 7 sillas de ruedas, 1 prótesis y 160 auxiliares auditivos.

Indicó que el DIF Estatal mantiene presencia y comunicación con las autoridades de cada región, que son las que reciben las solicitudes e identifican a las personas que requieren estos apoyos.

Anunció que las giras de trabajo continuarán durante el presente mes, para asegurar que más personas con alguna discapacidad temporal o permanente tengan acceso a estos apoyos fundamentales.

Dijo que la dependencia además evalúa y atiende las necesidades específicas de cada comunidad, con prioridad en la atención de la salud de sus habitantes.

Convocan a jóvenes de la clase 2007 y remisos al sorteo del Servicio Militar Nacional

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Lamenta Isela Martínez la falta de seriedad de Miguel Riggs al plagiar Reglamento de Movilidad

Encabeza SSPE revisión en Cereso No.1 de Aquiles Serdán

Enajena Congreso predio a favor de Enalte Desarrollos Inmobiliarios

Aprueba Ayuntamiento por unanimidad la modificación a la Convocatoria del Presupuesto Participativo 2026
Advierte SSPE sobre intento de suplantación de identidad de un Subsecretario en redes sociales
Encabeza SSPE revisión en Cereso No.1 de Aquiles Serdán
Enajena Congreso predio a favor de Enalte Desarrollos Inmobiliarios
Messi: “No me fui del Barcelona como imaginaba ni como soñaba”
COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer las instituciones y preservar la democracia en el marco del debate sobre la Reforma Electoral
SCJN decidirá monto de adeudos fiscales de Ricardo Salinas Pliego, dice Sheinbaum
Comisiones Unidas rechazan iniciativa de movilidad por ser "copia literal" de reglamento de Guadalajara

Municipios

Más Noticias

Lamenta Isela Martínez la falta de seriedad de Miguel Riggs al plagiar Reglamento de Movilidad
Vinculan a proceso a hombre por homicidio agravado en colonia Lucio Blanco
USS Gerald R. Ford llega al Caribe y refuerza presión de EE. UU. en la región