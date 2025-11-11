Entrega DIF Estatal aparatos funcionales, sillas de ruedas y auxiliares auditivos a 252 personas en situación de vulnerabilidad

Martes 11 de noviembre de 2025

Personal del DIF Estatal realizó una gira de trabajo por municipios de las regiones norte y noroeste del estado, en la que benefició con la entrega de aparatos funcionales, sillas de ruedas y aparatos auditivos a 252 personas en condición de vulnerabilidad.

El recorrido incluyó las poblaciones de Ahumada, Guadalupe, Ciudad Juárez, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Ascensión, Ignacio Zaragoza, Galeana y Janos.

Dichas acciones forman parte de los distintos programas operados por la instancia, los cuales están orientados en facilitar la movilidad y autonomía de las personas, y mejorar su calidad de vida, y se desarrollaron en coordinación con la Beneficencia Pública y Fundación Telmex, que gestionaron la donación de los dispositivos.

El director de Rehabilitación del DIF Estatal, Hiram Mendoza, dijo que llevar estos dispositivos a las diversas regiones del estado representa un paso más en la búsqueda de una sociedad equitativa, e invitó a la población a mantenerse informada y a participar en las convocatorias y programas permanentes de apoyo.

En total se distribuyeron 76 aparatos funcionales entre andadores, bastones y muletas; 7 sillas de ruedas, 1 prótesis y 160 auxiliares auditivos.

Indicó que el DIF Estatal mantiene presencia y comunicación con las autoridades de cada región, que son las que reciben las solicitudes e identifican a las personas que requieren estos apoyos.

Anunció que las giras de trabajo continuarán durante el presente mes, para asegurar que más personas con alguna discapacidad temporal o permanente tengan acceso a estos apoyos fundamentales.

Dijo que la dependencia además evalúa y atiende las necesidades específicas de cada comunidad, con prioridad en la atención de la salud de sus habitantes.