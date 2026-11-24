Martes 24 de noviembre de 2026

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), en coordinación con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres), entregó 49 paquetes de apoyo en especie a familias de trabajadoras y trabajadores de la maquiladora Textron.

El evento estuvo encabezado por el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo, con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños durante la primera infancia.

Este reparto de insumos implicó una inversión de 70 mil 573 pesos, destinada a contribuir a la economía familiar y favorecer el cuidado, la salud y el crecimiento de sus hijas e hijos menores de tres años.

Explicó que a través del Departamento de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes, se otorgaron dos tipos de lotes de suministro a trabajadoras y trabajadores, diseñados de acuerdo con las necesidades de las distintas fases de la primera infancia.

El primero consistió en un kit didáctico integrado por un balde con bloques de construcción, libro sensorial, pirámide arcoíris, cepillo dental, rompecabezas de madera, masa modeladora y una bolsa tipo morral, a fin de estimular el aprendizaje y las habilidades desde los primeros años de vida.

Asimismo, se distribuyeron materiales dirigidos a recién nacidos y bebés con artículos esenciales para su cuidado, entre ellos pañales de etapas 3 y 4, toallas húmedas, crema corporal, pomada contra rozaduras, aspirador nasal, pañalero, pantalón, calcetines, bañera y toalla.

Carrillo señaló que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado, de impulsar políticas que atiendan las necesidades de las familias chihuahuenses, con especial atención en la niñez.

A su vez, la directora del ICHMujeres, Raquel Bravo comentó que estas dotaciones serán de gran ayuda para que las nuevas madres y padres acompañen a sus hijas e hijos en sus primeros meses.

Bravo agradeció a la empresa Textron por implementar programas del Instituto como “Juntas en tu Empresa”, que ofrece servicios de prevención de violencia contra las mujeres con pláticas de sensibilización, asesorías de trabajo social, apoyo psicológico y jurídico, y canalización especializada.

A través de la colaboración interinstitucional, el Gobierno del Estado trabaja para acercar apoyos a distintos sectores de la población y promover mejores condiciones de vida para las familias chihuahuenses.