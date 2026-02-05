Entrega Estado 200 cobijas a familias de comunidades indígenas en Ocampo

Jueves 5 de febrero de 2026

Con el objetivo de fortalecer las acciones de atención social y contribuir a la calidad de vida de las familias de la Sierra Tarahumara, el Gobierno del Estado distribuyó 200 cobijas en beneficio de distintas comunidades indígenas en el municipio de Ocampo.

Este apoyo forma parte de las estrategias de acompañamiento y atención a la población originaria, mismas que se refuerzan especialmente durante la temporada invernal, cuando las bajas temperaturas representan un mayor riesgo.

La jornada de entrega fue resultado del trabajo conjunto entre el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), Enrique Rascón y el presidente municipal de Ocampo, Rafael Solís, quienes coordinaron esfuerzos para que la ayuda llegara de manera oportuna a las comunidades indígenas.

El Gobierno del Estado, a través de la SPyCI, refrenda su compromiso de trabajar de manera cercana y permanente con los municipios de la Sierra Tarahumara, para impulsar condiciones que favorezcan el desarrollo social y humano de las familias.