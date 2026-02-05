El Estado

10.55°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 5 de febrero de 2026

Entrega Estado 200 cobijas a familias de comunidades indígenas en Ocampo

Con el objetivo de fortalecer las acciones de atención social y contribuir a la calidad de vida de las familias de la Sierra Tarahumara, el Gobierno del Estado distribuyó 200 cobijas en beneficio de distintas comunidades indígenas en el municipio de Ocampo.

Este apoyo forma parte de las estrategias de acompañamiento y atención a la población originaria, mismas que se refuerzan especialmente durante la temporada invernal, cuando las bajas temperaturas representan un mayor riesgo.

La jornada de entrega fue resultado del trabajo conjunto entre el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), Enrique Rascón y el presidente municipal de Ocampo, Rafael Solís, quienes coordinaron esfuerzos para que la ayuda llegara de manera oportuna a las comunidades indígenas.

El Gobierno del Estado, a través de la SPyCI, refrenda su compromiso de trabajar de manera cercana y permanente con los municipios de la Sierra Tarahumara, para impulsar condiciones que favorezcan el desarrollo social y humano de las familias.

José Antonio Meade es nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Supervisa Sindicatura avances en la reparación del puente del Arroyo Nogales Sur

Aprueba Comisión de Hacienda y Planeación proyecto de construcción del Centro Integral de Protección Animal

Una persona muere calcinada y otra resulta lesionada en accidente sobre la carretera Parral-Durango

Condenan a cinco años de prisión a Dámaso López Serrano, “Mini Lic”, por cooperación en casos de narcotráfico
Vinculan a proceso a adulta mayor por sustraer a su nieto con discapacidad
Aprueban regidores ampliación del arrendamiento de unidades para la DSPM
Fijan para el 5 de marzo audiencia constitucional del amparo de César Duarte
Cruz Pérez Cuéllar inaugura el Museo de las Identidades Juarenses
Supervisa Marco Bonilla seguridad en la colonia Mármol III
Trump presiona para intervenir contra cárteles; Sheinbaum enfrenta límites políticos y estructurales
Identifican a expolicía municipal como el hombre ejecutado en el fraccionamiento Jacarandas

Municipios

Más Noticias

Detienen a alcalde de Tequila, Jalisco, y a tres funcionarios municipales en operativo federal
Supervisa Sindicatura servicios públicos en la colonia Punta Esperanza
Alma Portillo habilita línea de atención para reportar deficiencias en el suministro de agua en Parral