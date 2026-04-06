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Lunes 6 de abril de 2026

Entrega Gobierno del Estado diez toneladas de apoyos alimentarios en Bocoyna

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), entregó diez toneladas de paquetes alimenticios en Sisoguichi y Panalachi, comunidades del municipio de Bocoyna, en beneficio de familias de la región.

En el marco de las festividades de Semana Santa, en Sisoguichi se distribuyeron seis toneladas de insumos, mientras que en Panalachi se entregaron cuatro toneladas.

Estas acciones tienen como propósito fortalecer la alimentación y brindar apoyo extraordinario a los hogares.

El titular de la SPyCI, Enrique Rascón Carrillo, destacó que la estrategia busca acompañar a las familias de pueblos originarios y consolidar el vínculo institucional, mediante una presencia cercana durante las celebraciones, en respaldo a su identidad y tradición.

Lo anterior forma parte del compromiso estatal de mantener atención directa a la población indígena, así como impulsar sus expresiones culturales y ceremoniales.

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