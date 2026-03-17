Entrega JCAS dos sistemas integrales de agua potable en Guachochi y Guadalupe y Calvo

Martes 17 de marzo de 2026

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) entregó dos sistemas integrales de agua potable en los municipios de Guachochi y de Guadalupe y Calvo, como parte de las acciones para mejorar el acceso al recurso hídrico en zonas prioritarias de la entidad.

En la localidad de Yahuirachi, Guachochi, las acciones incluyeron la edificación de una caja captora, un tanque superficial con capacidad de 20 metros cúbicos, la instalación de equipo de cloración con hipoclorito y la habilitación de 48 tomas domiciliarias, lo que beneficia de manera directa a 192 personas.

La inversión total destinada a este proyecto fue de 8 millones 711 mil 184 pesos, con una aportación federal de 5 millones 226 mil 710 pesos, estatal de 860 mil 094 y municipal de 2 millones 624 mil 379 pesos, a través de recursos del programa Proagua.

En Tierra Floja, municipio de Guadalupe y Calvo, el sistema integral impacta a 20 familias, equivalentes a 61 personas, con infraestructura que contempla la construcción de cajas captoras de manantiales, un cárcamo de bombeo y equipamiento de bombeo alimentado con celdas solares.

A lo anterior se suma también un tanque de almacenamiento con capacidad de 30 metros cúbicos y la instalación de equipo de cloración.

Para esta obra se destinó una inversión total de 6 millones 731 mil 013 pesos, de los cuales, 2 millones 552 mil 393 corresponden a inversión federal y 4 millones 178 mil 620 pesos a inversión estatal.

Con estas acciones, la JCAS continúa con el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica en la región serrana, con la prioridad de brindar soluciones sostenibles que garanticen el acceso al líquido vital para todas las familias de la zona.