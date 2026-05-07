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Jueves 7 de mayo de 2026

Entrega Marco Bonilla obras viales en Nombre de Dios y Las Aldabas con Presupuesto Participativo

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, entregó obras de pavimentación y rehabilitación vial en los sectores de Ejido Nombre de Dios y Las Aldabas, realizadas a través del esquema de Presupuesto Participativo.

Los trabajos contemplaron la rehabilitación con concreto hidráulico de la avenida Guillermo Prieto Luján, en el tramo comprendido entre avenida Tecnológico y calle Frente Revolucionario, así como la pavimentación de esta última vialidad frente al Plantel 10 del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.

Durante el evento, el edil destacó la participación de la ciudadanía para impulsar este proyecto, al señalar que estas obras representan una mejora importante para estudiantes, familias y automovilistas que circulan diariamente por la zona.

Marco Bonilla señaló que el Gobierno Municipal mantiene trabajos permanentes de rehabilitación de calles en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de brindar vialidades más seguras y funcionales.

Además, se informó que, gracias a las gestiones de la diputada del Distrito 12, Nancy Frías, se ampliaron los trabajos para avanzar en la conexión de la calle Frente Revolucionario con avenida Los Arcos mediante la construcción de un puente y la ampliación a cuatro carriles.

El alcalde destacó que estas acciones son resultado de la coordinación entre ciudadanía, Gobierno Municipal y Congreso del Estado de Chihuahua para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la movilidad en la capital.

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