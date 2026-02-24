Chihuahua

Entrega Marco Bonilla pavimentación en la colonia Popular con inversión superior a 5 mdp

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, realizó un recorrido por las calles Rosales y 59A, en la colonia Popular, para entregar formalmente la pavimentación con concreto hidráulico ejecutada a través del Presupuesto Participativo.

La obra representó una inversión superior a los 5 millones de pesos y beneficia a más de 2 mil habitantes que diariamente transitan por estas vialidades. La aplicación de concreto hidráulico permitirá mejorar la movilidad y la durabilidad de la superficie, especialmente ante condiciones climatológicas adversas.

Durante el recorrido, el Alcalde estuvo acompañado por la coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras; el director de Obras Públicas, Carlos Rivas; y la regidora presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Rosa Isela Martínez. Las autoridades supervisaron la calidad de los trabajos y atendieron solicitudes vecinales relacionadas con alumbrado público y seguridad.

Vecinos del sector señalaron que la pavimentación era una necesidad prioritaria, ya que debido a las pendientes naturales de la zona, las calles se enlodaban en temporada de lluvias, dificultando el tránsito peatonal y vehicular.

Como parte del evento, autoridades y habitantes convivieron y compartieron tamales para celebrar la conclusión de la obra, resaltando que el proyecto fue posible gracias a la participación activa de la ciudadanía mediante el esquema de Presupuesto Participativo.

