Entrega Marco Bonilla rehabilitación de la calle Tarahumara en colonia Infonavit

Martes 19 de mayo de 2026

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, entregó la rehabilitación de la calle Tarahumara en la colonia Infonavit, obra realizada mediante el programa de Presupuesto Participativo.

Los trabajos contaron con una inversión de 461 mil pesos y tuvieron como objetivo mejorar la movilidad y seguridad de las familias que habitan en el sector, donde anteriormente existían complicaciones para el acceso y la circulación vehicular.

Durante el recorrido por la zona, el edil estuvo acompañado por la diputada Joss Vega, así como por la coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras, y la regidora Rosa Isela Martínez.

Autoridades municipales señalaron que la obra forma parte de las acciones impulsadas a través del Presupuesto Participativo, mecanismo mediante el cual la ciudadanía decide proyectos de infraestructura y mejoramiento urbano con recursos municipales.

Vecinos de la colonia agradecieron la rehabilitación de la vialidad y destacaron mejoras en la circulación vehicular, además de otras acciones realizadas en la zona relacionadas con calles, parques, alumbrado y seguridad.

El Gobierno Municipal indicó que continuará impulsando obras de infraestructura urbana para fortalecer la movilidad y mejorar los espacios públicos en distintos sectores de la capital.