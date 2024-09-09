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Martes 1ro de septiembre de 2026

Entrega Marco Bonilla renovada cancha de fútbol en la colonia Revolución

El alcalde Marco Bonilla entregó la rehabilitación del campo de fútbol “Rigo González”, en la colonia Revolución, proyecto ganador del Presupuesto Participativo 2025, con una inversión de 6.2 millones de pesos.

La obra beneficiará a alrededor de 5 mil habitantes y contempla la renovación de una cancha de 50 por 100 metros, colocación de pasto sintético, tratamiento del terreno y malla ciclónica perimetral.

Bonilla señaló que el objetivo es generar mejores condiciones para que niñas, niños y jóvenes desarrollen su talento deportivo y destacó la participación de las familias y vecinos para concretar este tipo de proyectos.

La propuesta obtuvo 3 mil 141 votos, colocándose entre las más respaldadas de su distrito. El proyecto fue impulsado por Rafael Dorado con el apoyo de vecinos, integrantes de ligas deportivas y la comunidad del Conalep II.

Además de la rehabilitación, se busca que el espacio permita impulsar una escuela infantil de fútbol, promoviendo la actividad física, el trabajo en equipo y la convivencia entre niños y jóvenes de la zona.

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