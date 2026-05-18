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Lunes 18 de mayo de 2026

Entrega Municipio más de 5 mdp del Presupuesto Participativo a asociación Dr. Ramichi

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, formalizó la entrega de un apoyo económico superior a los 5 millones de pesos provenientes del Presupuesto Participativo 2025 a la asociación civil Dr. Ramichi A.C..

El recurso tiene como objetivo fortalecer la atención especializada en salud e higiene bucal para mejorar la calidad de vida de la población.

Durante el evento, Sebastián Aguilera Brenes, director de Participación Ciudadana, reconoció el trabajo de la asociación y destacó la organización de vecinos que impulsaron este proyecto junto con la autoridad municipal.

Señaló que la administración mantiene cercanía con la ciudadanía para atender necesidades prioritarias y mejorar servicios básicos para las familias.

Con la inversión recibida, Dr. Ramichi A.C. adquirió equipo médico especializado de alta tecnología, entre ellos sensores de rayos X, motores de endodoncia, localizadores de raíz, camillas, fórceps, compresores, equipo de cómputo y un vehículo para fortalecer sus operaciones.

Gracias a esta nueva infraestructura, la asociación podrá realizar procedimientos más complejos como radiografías, cirugías de tercer molar y endodoncias, con el respaldo de 40 especialistas.

Jonathan Mora, fundador de la asociación, informó que actualmente han beneficiado directamente a 355 personas, cifra que podría aumentar a 400 beneficiarios inmediatos con el nuevo equipamiento.

Además de la atención médica, la organización desarrolla acciones preventivas mediante talleres en escuelas primarias y albergues, donde promueven hábitos de higiene bucal entre niñas y niños.

Hasta el momento, estas acciones preventivas han impactado a cerca de mil personas, fortaleciendo la cultura de prevención desde edades tempranas.

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