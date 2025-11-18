Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua

Martes 18 de noviembre de 2025

Entrega Regidora Lupita Borruel aparatos de salud a habitantes de La Casita, en la zona rural de Ciénega de Ortiz

En respuesta al compromiso adquirido con los habitantes de La Casita ubicada en la zona rural del Municipio de Chihuahua, la regidora del PAN, Lupita Borruel, hizo entrega de aparatos de medición de la salud solicitados por la comunidad a través de la Casa de Enlace instalada recientemente en Ciénega de Ortiz.

En atención directa a las solicitudes de las y los vecinos de dicha comunidad, la Regidora presidenta de la Comisión de Salud del H. Ayuntamiento de Chihuahua hizo entrega de un glucómetro y tiras reactivas para medir niveles de azúcar, un baumanómetro para medir la presión arterial, así como una silla de ruedas a una persona que había solicitado este apoyo de manera urgente.

Esta entrega representa no sólo la atención inmediata, sino también el compromiso real de mantenerse cercana y brindar soluciones a las gestiones de las comunidades en la zona rural.

Estos apoyos se entregaron el pasado miércoles y estarán disponibles para las y los vecinos de La Casita en la Casa de Enlace instalada en esta comunidad. “Agradezco profundamente la confianza que me han brindado. Mi compromiso es con ustedes, con sus familias y con su salud”, expresó la regidora.

Lupita Borruel reafirmó que estas acciones se realizan por instrucción del alcalde Marco Bonilla, quien ha reiterado la importancia de estar cerca de todas las personas, en cada comunidad, y atender sus necesidades.

El trabajo continúa en las comunidades rurales, con el firme propósito de mantener los servicios municipales accesibles para todas y todos los chihuahuenses.

Chihuahua se prepara para el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana

