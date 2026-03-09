El Estado

Entrega SDR más de 40 mil árboles frutales del programa Cuenta Conmigo en el Campo

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) entregó 40 mil 215 árboles frutales de manzana a beneficiarios del programa Cuenta Conmigo en el Campo.

La actividad se efectuó en el Vivero de Producción de Árboles Frutales de la SDR, en el poblado de Basúchil, municipio de Guerrero, donde productores previamente autorizados recibieron las plantas, tras cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.

El acto fue encabezado por el jefe del Departamento de Agricultura, Rogelio Olvera, quien informó que en esta ocasión se benefició a 25 campesinos, quienes recibieron en conjunto más de 40 mil plantas de manzano para el establecimiento o reposición de huertos.

Destacó que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno del Estado, para fortalecer la actividad agrícola en las regiones productoras.

Adelantó que en los próximos días continuará la donación de más árboles, con el propósito de fomentar la fruticultura a pequeña escala y brindar mayores oportunidades de desarrollo para el agro chihuahuense.

Trump critica a México por violencia de cárteles; Sheinbaum llama a mantener “cabeza fría”

