Entrega el Gobierno Municipal obra de infraestructura educativa en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz"

Martes 17 de febrero de 2026

Como parte del compromiso permanente con la educación de las niñas y niños del municipio de Chihuahua, el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Marco Bonilla hizo entrega de una obra de infraestructura educativa en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en la Colonia Diego Lucero.

La Regidora del Partido Acción Nacional, Myrna Monge quien asistió en calidad de Presidenta de la Comisión de Educación, informó que con cada entrega de obra se pone de manifiesta la visión del presidente municipal Marco Bonilla de colocar a la educación en el centro de las políticas públicas municipales, garantizando espacios seguros y dignos para el aprendizaje de los infantes.

En representación del Gobierno Municipal asistieron el Lic. Mario García Jiménez, titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, así como el Subdirector de Educación, Lic. Carlos Rodríguez Castañeda. Las autoridades fueron recibidas por la directora del plantel, la Mtra. Ana Lizeth Schroeder, quien agradeció en nombre de la comunidad escolar el apoyo brindado a la institución que atiende a 65 alumnas y alumnos.

La obra entregada consiste en una barda perimetral de modalidad combinada, que funge al mismo tiempo como muro de contención armado a base de concreto armado y como barda perimetral a base de block con acabado aparente, incluyendo todos sus elementos estructurales: dalas, castillos, zapata y block, lo que garantiza solidez, durabilidad y seguridad para la comunidad educativa.

Para la realización de esta obra se realizó una inversión total de $661,166.40 pesos, de los cuales $641,331.41 pesos fueron aportados por la Alianza y $19,834.99 pesos corresponden a la participación de los Padres de Familia, demostrando que los mejores resultados se logran cuando gobierno y sociedad trabajan de la mano.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar invirtiendo en infraestructura educativa que beneficie directamente a las familias chihuahuenses, reconociendo que la educación es la base del desarrollo y el bienestar social.