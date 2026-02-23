Entregan nueva barda perimetral en la Escuela Primaria Cecilio Polanco

Lunes 23 de febrero de 2026

El presidente municipal, Marco Bonilla, entregó esta mañana la nueva barda perimetral de la Escuela Primaria Cecilio Polanco, ubicada en la colonia Vistas del Norte.

El proyecto tuvo una inversión de 4.4 millones de pesos y beneficiará a cerca de 900 estudiantes de los turnos matutino y vespertino, así como al personal docente y administrativo del plantel.

La construcción de la barda atendió una necesidad prioritaria de seguridad, ya que anteriormente la escuela contaba únicamente con malla ciclónica, lo que la hacía vulnerable a actos de vandalismo. Con esta obra se refuerza el control de accesos, se previenen intrusiones fuera del horario escolar y se brinda mayor protección al patrimonio educativo.