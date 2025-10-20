Chihuahua

Entregan uniformes escolares a la Escuela Tarahumara de Beisbol; destacan apoyo a la comunidad estudiantil

En un acto simbólico cargado de cercanía y compromiso con la educación, la regidora Lupita Borruel, presidenta de la Comisión de Salud, encabezó la entrega de uniformes escolares a las niñas y niños de la Escuela Tarahumara de Beisbol, en respuesta a la solicitud realizada por la directora del plantel, Mtra. Maritza Ramos.

Acompañada por el director de Desarrollo Humano y Educación, Mario García, la regidora reconoció el trabajo de la comunidad educativa y agradeció a docentes y padres de familia por su colaboración constante.

“Estas acciones son fruto del trabajo coordinado entre distintas áreas del Gobierno Municipal, bajo la instrucción del alcalde Marco Bonilla y su esposa Karina Olivas, quienes han pedido mantenernos cercanos a las escuelas y sus comunidades”, expresó Borruel.

Durante la visita, se recordó que este plantel recientemente fue beneficiado con la construcción de un domo en su cancha, la entrega de Mi Bolsa Escolar 2025, y la inclusión de sus estudiantes en el programa de desayunos escolares impulsado por el DIF Municipal.

La directora del plantel, Mtra. Maritza Ramos, agradeció especialmente la gestión de la regidora panista, a quien calificó como una aliada constante de la comunidad escolar:

“La entrega de estos uniformes no solo representa un apoyo material, sino también un gesto de solidaridad y pertenencia que brinda confianza y seguridad a nuestras niñas y niños”, señaló.

Por su parte, Mario García reafirmó el compromiso del área de Desarrollo Humano con el fortalecimiento de la educación y el bienestar de la niñez chihuahuense.

Finalmente, la regidora Lupita Borruel reiteró su compromiso con la niñez, la educación y el trabajo comunitario, reconociendo a quienes día con día dedican su labor a formar mejores ciudadanos.

“Cada uniforme entregado es una muestra de que cuando se trabaja en equipo, se logran resultados que transforman vidas”, concluyó.

