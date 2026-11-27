Viernes 27 de noviembre de 2026

El secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, José de Jesús Granillo, acudirá el próximo lunes 30 de noviembre al Congreso del Estado para entregar formalmente el Paquete Económico correspondiente al ejercicio fiscal 2027.

El documento será recibido por el diputado Jorge Soto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, dando inicio al proceso legislativo de revisión y análisis de las finanzas estatales.

Las y los legisladores analizarán las asignaciones presupuestales propuestas para las distintas dependencias y organismos estatales, así como las prioridades de inversión y gasto público planteadas por el Poder Ejecutivo.

Como parte del procedimiento, se contempla la comparecencia de titulares de las dependencias estatales, quienes deberán explicar los recursos solicitados, los programas previstos y las metas establecidas para el próximo año.

Con la entrega del Paquete Económico 2027, el Congreso del Estado iniciará el proceso de análisis, discusión y eventual aprobación del presupuesto que regirá el ejercicio de los recursos públicos estatales durante el próximo año.