Lunes 1ro de diciembre de 2025

Envían 110 muestras al INMEGEN por caso del crematorio Plenitud

La Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado informó que el pasado 26 de noviembre fueron entregadas 110 muestras correspondientes a cuerpos recuperados en el crematorio Plenitud al Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), como parte del proceso de identificación.

La entrega se realizó mediante una colaboración solicitada a la Comisión Nacional de Búsqueda, con el fin de obtener perfiles genéticos que permitan avanzar en la identificación de las víctimas.

Hasta el momento, la Fiscalía cuenta con 300 perfiles genéticos de familiares, los cuales ya fueron procesados. Una vez que el INMEGEN concluya sus resultados, se procederá al cotejo entre las muestras de los cuerpos y los perfiles familiares.

La dependencia destacó que este trabajo representa un avance significativo dentro de la Segunda Fase de Identificación de los 383 cuerpos localizados en el crematorio. El resto de las muestras continúa procesándose en los laboratorios estatales.

A la fecha, se han logrado identificar 150 cuerpos, lo que equivale al 39.16 % del total, y 139 de ellos ya fueron entregados a sus respectivas familias. Asimismo, seis identificaciones fueron posibles mediante el sistema Id Web, disponible en el portal oficial de la Fiscalía.

La institución reiteró su compromiso de mantener de forma ininterrumpida los trabajos de identificación para brindar certeza a los deudos.

Paralelamente, continúan las investigaciones para la integración de carpetas relacionadas con las 98 denuncias por fraude, además del seguimiento a las causas penales en curso contra personas detenidas por estos hechos.

