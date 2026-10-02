Equipa DIF Estatal cuatro comedores escolares y comunitarios

Viernes 2 de octubre de 2026

Como parte de la estrategia NutriChihuahua, el DIF Estatal entregó en la presente semana equipamiento para cuatro comedores escolares y comunitarios de López, Rosales y Madera, a fin de fortalecer la preparación y distribución de alimentos calientes para niñas, niños y personas usuarias.

El lunes en el municipio de López se amuebló el comedor que brinda atención a 61 personas, así como el del Telebachillerato 8665, en beneficio de 20 estudiantes. Cada uno de estos espacios recibió una inversión de 178 mil 390 pesos.

El martes, en el municipio de Rosales se habilitó el espacio de la primaria Niños Héroes, que da servicio a 264 personas. Con esta acción se contribuirá a que la comunidad estudiantil cuente con mejores condiciones para la preparación y consumo de alimentos nutritivos en la jornada escolar.

El jueves se realizó lo propio en la Escuela Braulio Hernández 2234, ubicada en la localidad de Nuevo Madera, municipio de Madera, en respaldo de 31 alumnos, para lo cual se destinaron recursos por 168 mil 575 pesos.

El mobiliario, electrodomésticos, utensilios y otros instrumentos indispensables para la preparación, conservación y servicio seguro de alimentos, se entregan de acuerdo con las necesidades de cada institución.

Este tipo de equipamiento permite mejorar las condiciones de operación de los espacios alimentarios, en favor de la población.

Desde el inicio de la actual administración estatal y hasta la fecha, el DIF Estatal ha entregado más de 400 equipamientos en diversos municipios de Chihuahua.

A través de NutriChihuahua, el Gobierno del Estado impulsa acciones que contribuyan a la alimentación balanceada de las familias chihuahuenses.