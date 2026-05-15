Erika “N” asegura que feminicidio de Carolina fue un “accidente”

Viernes 15 de mayo de 2026

Erika María “N”, señalada por el presunto asesinato de su nuera, Carolina, ex reina de belleza, aseguró ante autoridades venezolanas que el crimen ocurrido en la Ciudad de México fue un “accidente”.

De acuerdo con declaraciones de Douglas Rico, director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, la mujer afirmó que lo sucedido ocurrió con un “juguetico” que supuestamente le dejó su esposo.

"Ella hablaba de que eso había sido un accidente, que lo que pasó allí fue un accidente que ocurrió con un ‘juguetico’ que le dejó su esposo", señaló el funcionario, quien precisó que la acusada evitó referirse al arma como tal.

El feminicidio de Carolina ocurrió el pasado 15 de marzo en un departamento ubicado en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con las investigaciones, cámaras de seguridad captaron el momento en que Erika María “N”, de 63 años, sigue a Carolina hasta la cocina y presuntamente le dispara en al menos seis ocasiones.

Momentos después, el hijo de la presunta agresora arribó al lugar con su bebé de ocho meses y cuestionó a su madre por lo ocurrido. Según los reportes, la mujer respondió que su familia “le pertenecía”.

Un día después del crimen, el esposo de Carolina presentó una denuncia ante la Fiscalía capitalina; sin embargo, para ese momento Erika ya había huido del país.

Autoridades venezolanas informaron que el pasado 28 de abril fueron alertadas, mediante coordinación entre los gobiernos de México y Venezuela, sobre el ingreso de la presunta responsable a territorio venezolano.

Las investigaciones permitieron rastrear que se hospedó en hoteles de La Guaira, La Candelaria y posteriormente en El Cigarral.

Gracias a la colaboración entre Interpol y Ameripol, Erika María “N” fue puesta a disposición de tribunales venezolanos y actualmente continúa el proceso para ser deportada y trasladada a México, donde deberá responder ante la justicia por el presunto feminicidio.