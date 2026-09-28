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Lunes 28 de septiembre de 2026

Ernesto Ruffo llega a su casa en Ensenada bajo resguardo de la Guardia Nacional

Ciudad de México.- Después de un traslado terrestre de más de 40 horas desde el Penal del Altiplano, en el Estado de México, el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo llegó a su domicilio en Ensenada, donde permanecerá bajo resguardo.

El trayecto fue de aproximadamente 2 mil 800 kilómetros y se realizó bajo custodia de elementos de la Guardia Nacional, corporación que también mantiene vigilancia en el inmueble.

A su llegada, Ruffo aseguró encontrarse bien. “Me siento bien”, expresó al ingresar a su vivienda, donde se observó la presencia de varios agentes federales.

Durante el arribo, una mujer le gritó: “¡Ernesto, Dios te bendiga!”, mientras el exmandatario respondió con un mensaje en el que llamó a la unidad.

“Debemos encontrarnos todos por ese amor a México”, expresó Ruffo.

El exgobernador enfrenta una acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con presuntas operaciones vinculadas al robo y comercialización ilegal de combustibles.

Acompañado por Verónica, una de sus hijas, el abogado Juan Marcos Gutiérrez explicó que Ruffo y su familia están dispuestos a cumplir con las condiciones establecidas para el resguardo domiciliario.

La vigilancia de la Guardia Nacional permanecerá en el domicilio mientras continúa el proceso judicial correspondiente.

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