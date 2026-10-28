Error en protocolo habría provocado accidente ferroviario que dejó 64 muertos en España

Miércoles 28 de octubre de 2026

Madrid.- El accidente ferroviario ocurrido el miércoles en España, que dejó al menos 64 personas fallecidas, se habría producido después de que un tren de alta velocidad de Renfe recibiera autorización para continuar su marcha pese a que una señal permanecía en rojo, informó el ministro de Transportes, Óscar Puente.

En declaraciones ante medios de comunicación en Madrid, Puente explicó que la señal se activó en rojo debido a un fallo en el sistema de comunicación informática, lo que provocó que la circulación ferroviaria se detuviera automáticamente como medida de seguridad.

Sin embargo, posteriormente se habría tomado la decisión equivocada de permitir al tren de Renfe reanudar su recorrido, aun cuando otro convoy permanecía detenido más adelante sobre la vía.

De acuerdo con el ministro, esta autorización representó un incumplimiento del protocolo de seguridad ferroviaria y constituye uno de los elementos centrales que se investigan para determinar las causas y responsabilidades del accidente.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se trasladó al lugar de los hechos, donde autoridades y cuerpos de emergencia continuaron las labores de atención a víctimas y las investigaciones correspondientes.

El siniestro ocurre además en un momento especialmente sensible para España, en plena campaña rumbo a las elecciones generales del 29 de noviembre.

La tragedia se registra meses después de otro grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Andalucía, donde la colisión de dos trenes de alta velocidad dejó 46 personas fallecidas en enero.

Las autoridades españolas continuarán con las investigaciones técnicas para establecer la secuencia exacta de decisiones que derivó en el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.