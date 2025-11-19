Internacional

14.15°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Erupción del Monte Semeru en Indonesia genera columna de ceniza de más de 16 mil metros

A través de redes sociales se viralizaron varios videos que muestran la potente erupción del Monte Semeru, en Indonesia, ocurrida la mañana de este miércoles. La explosión volcánica liberó una inmensa columna de ceniza que alcanzó aproximadamente 16 mil 500 metros de altura, cubriendo amplias zonas y oscureciendo el cielo en ciudades cercanas.

En las imágenes difundidas se observa cómo la nube de ceniza asciende hasta mezclarse con las nubes, extendiéndose rápidamente sobre la región y reduciendo la visibilidad.

La Agencia Geológica de Indonesia informó que, a las 2:13 de la tarde (hora local), el volcán registró un flujo piroclástico con un alcance de hasta 10 kilómetros. Las autoridades establecieron un radio de peligro de 5 km en la mayor parte del perímetro, y de 17 km en el sector sur–sureste.

Debido a la magnitud de la erupción, se emitieron órdenes de evacuación en comunidades cercanas y alertas para la aviación, ante el riesgo que representa la gigantesca nube de ceniza para rutas aéreas.

Hasta el momento, las autoridades continúan monitoreando la actividad del Semeru, uno de los volcanes más activos de Indonesia.

Detienen a presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Inicia construcción de dren pluvial en Barrio El Bajo tras ganar Presupuesto Participativo 2025

Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad en Parral

Explosión en almacén clandestino de fuegos artificiales deja un muerto en São Paulo, Brasil

Municipio mantiene fumigaciones diarias en parques para prevenir plagas en temporada de primavera
Defensa de Javier Duarte afirma que ya cumplió su condena y busca libertad anticipada
Alerta Bonilla sobre riesgos de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales para el campo
Destruyen pista de aterrizaje clandestina en Moris
Detienen a presunto responsable de ataque armado en la colonia Roma Sur
EE. UU. lanza operación contra Ryan Wedding, exatleta olímpico y líder de red de narcotráfico
San Francisco del Oro suspende desfile del 20 de noviembre por seguridad
Deja Feria Regional de Parral derrama superior a los 350 mil pesos

Municipios

Más Noticias

Ecuatorianos rechazan presencia militar estadounidense en referéndum
UACh y Universidad de Bonn colaborarán en simulaciones de realidad virtual para enfermería
Pide Arturo Zubía frenar reforma a la Ley de Aguas por impacto negativo al campo de Chihuahua