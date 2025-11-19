Erupción del Monte Semeru en Indonesia genera columna de ceniza de más de 16 mil metros

Miércoles 19 de noviembre de 2025

A través de redes sociales se viralizaron varios videos que muestran la potente erupción del Monte Semeru, en Indonesia, ocurrida la mañana de este miércoles. La explosión volcánica liberó una inmensa columna de ceniza que alcanzó aproximadamente 16 mil 500 metros de altura, cubriendo amplias zonas y oscureciendo el cielo en ciudades cercanas.

En las imágenes difundidas se observa cómo la nube de ceniza asciende hasta mezclarse con las nubes, extendiéndose rápidamente sobre la región y reduciendo la visibilidad.

La Agencia Geológica de Indonesia informó que, a las 2:13 de la tarde (hora local), el volcán registró un flujo piroclástico con un alcance de hasta 10 kilómetros. Las autoridades establecieron un radio de peligro de 5 km en la mayor parte del perímetro, y de 17 km en el sector sur–sureste.

Debido a la magnitud de la erupción, se emitieron órdenes de evacuación en comunidades cercanas y alertas para la aviación, ante el riesgo que representa la gigantesca nube de ceniza para rutas aéreas.

Hasta el momento, las autoridades continúan monitoreando la actividad del Semeru, uno de los volcanes más activos de Indonesia.