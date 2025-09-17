¿Es bueno el aceite de ricino para la salud?

Miércoles 17 de septiembre de 2025

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos, el aceite de ricino está aprobado para un solo uso medicinal: como laxante.

Pero desplácese por las redes sociales y encontrará otras declaraciones de propiedades saludables para el aceite, que se prensa o extrae de las semillas de ricino. Según algunos, el aceite de ricino podría prevenir las arrugas, agudizar la visión, inducir el parto, estimular el crecimiento del cabello o incluso reducir los tumores.

En julio, las búsquedas en Google de "aceite de ricino" aumentaron a sus niveles más altos desde el 2004. Pero a medida que aumenta el interés en el aceite, también aumentan las preocupaciones de los médicos.

“Creo que a veces la gente quiere volverse viral, por lo que se hacen todas estas afirmaciones”, dijo la doctora Ashley Brissette, oftalmóloga y vocera de la Academia Estadounidense de Oftalmología. Pero el aceite de ricino, enfatizó, "no es la panacea que todo el mundo pretende".

Esto es lo que el aceite de castor puede y no puede hacer.

Salud ocular

Publicaciones populares en TikTok muestran a personas untándose aceite de ricino en los párpados con la esperanza de agudizar su visión, reducir las moscas volantes o incluso mejorar las cataratas o el glaucoma. ¿Si el aceite entra en tus ojos? Aún mejor, dicen algunos.

Pero ninguna evidencia sugiere que el aceite de ricino pueda mejorar la salud de los ojos, y especialmente no en términos de revertir las cataratas o mejorar la visión, dijo la doctora Yvonne Ou, oftalmóloga de la U.C.S.F.

Algunas gotas para los ojos contienen aceite de ricino como lubricante que puede ayudar con los ojos secos, lo que a su vez puede reducir la visión borrosa, dijo la doctora Brissette. Pero esos productos están hechos con formulaciones específicas adaptadas para su uso en los ojos, en lugar del aceite de ricino puro que la gente podría pedir en línea, agregó.

Y si el aceite no es estéril, si entra en contacto con los ojos puede aumentar el riesgo de infección, dijo, lo que a su vez puede provocar una úlcera en la córnea (una llaga abierta en el ojo) o incluso ceguera.

Crecimiento de cabello y pestañas

Muchos defensores del aceite de ricino dicen que frotarlo en los párpados o masajearlo en el cabello y el cuero cabelludo puede provocar el crecimiento de las pestañas y el cabello, pero una vez más, no hay evidencia rigurosa que respalde esto, dijo la doctora Angela Lamb, dermatóloga de Mount Sinai.

Es posible que el aceite de ricino agregue humedad al cabello, haciéndolo menos propenso a romperse y permitiéndole crecer más, dijo Lamb, pero es difícil saberlo con certeza sin estudios concluyentes. “No quieres decir eso solo porque algo no se ha estudiado y demostrado que no es útil”, dijo.

Tumores

Algunos en Internet dicen que el aceite de ricino puede penetrar profundamente en la piel y que colocar una compresa empapada en aceite sobre el sitio de un quiste o un tumor (como el causado por el cáncer de mama) puede desaparecerlo.

Pero el doctor Jun Mao, jefe del servicio de medicina integral del Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering, dijo que no tiene conocimiento de ninguna evidencia científica que respalde esas afirmaciones.

La aplicación de aceite de ricino directamente sobre la piel probablemente no cause ningún problema aparte de una posible irritación, dijo la doctora Anna Shannahan, médica de familia en Northwestern Medicine. Pero no asuma que el aceite de ricino combatirá el cáncer, dijo.

Trabajo de parto

La afirmación de décadas de que tragar aceite de ricino puede inducir el parto en mujeres embarazadas tiene alguna evidencia, aunque limitada. En una pequeña revisión de estudios de 2022, por ejemplo, los investigadores concluyeron que ingerir alrededor de cuatro cucharadas de aceite de ricino condujo efectivamente a un ablandamiento y apertura del cuello uterino y al parto inducido.

Pero la mayor parte del rumor sobre el aceite de ricino y el trabajo de parto proviene de relatos anecdóticos, dijo la doctora Monica Woll Rosen, obstetra y ginecóloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan. Y aunque es posible que pueda estimular el trabajo de parto en algunas, no es algo que los médicos recomienden, dijo, en parte porque beber demasiado puede causar náuseas, vómitos y diarrea extremos, lo que puede provocar deshidratación.

Salud de la piel

Del mismo modo, algunas personas aplican aceite de ricino en la piel para prevenir y reducir las arrugas y las ojeras. Si bien puede ayudar a humectar la piel, no hay pruebas de que sea una herramienta eficaz contra el envejecimiento, dijo la doctora Shoshana Marmon, profesora asistente de dermatología en el New York Medical College.

También podría tener la consecuencia no deseada de obstruir los poros y exacerbar el acné, agregó.

Puede ser complicado navegar por el montón de afirmaciones de salud y belleza que circulan por Internet, dijo Marmon. Pero "a veces", dijo, "la ciencia simplemente no está allí".

Constipación

La buena noticia es que el aceite de ricino puede ser un laxante eficaz, aunque puede tener efectos secundarios como náuseas y vómitos, dijo Shannahan. El aceite de ricino es seguro para consumir en pequeñas cantidades para el estreñimiento, según la recomendación de su médico, pero a menudo no es la opción preferida en comparación con otros tratamientos para el estreñimiento.