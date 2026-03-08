¿Es feriado el 9 de marzo en México? Esto dice la ley y la iniciativa “Un Día Sin Nosotras”

Lunes 9 de marzo de 2026

El 9 de marzo suele generar dudas entre trabajadores y estudiantes en México debido a la iniciativa social conocida como Un Día Sin Nosotras, que se realiza un día después del Día Internacional de la Mujer.

Sin embargo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el 9 de marzo no es un día de descanso obligatorio para los trabajadores en el país.

La legislación mexicana establece como feriados oficiales fechas como:

1 de enero, por el inicio del año.

Primer lunes de febrero, en conmemoración de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercer lunes de marzo, por el natalicio de Benito Juárez.

1 de mayo, Día del Trabajo.

16 de septiembre, aniversario de la Independencia de México, entre otros.

Por esta razón, las actividades laborales y escolares suelen realizarse con normalidad el 9 de marzo, ya que las empresas y escuelas no están obligadas legalmente a suspender labores.

No obstante, algunas instituciones, empresas y universidades permiten que sus trabajadoras se ausenten como parte de la jornada de protesta “Un Día Sin Nosotras”, una iniciativa que busca visibilizar la importancia de las mujeres en la sociedad y protestar contra la violencia de género.

La participación en esta acción depende de políticas internas de cada organización y no de una disposición obligatoria de la ley.