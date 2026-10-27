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Martes 27 de octubre de 2026

“Es un abuso y una tropelía lo que le están haciendo a César Jáuregui”: Ricardo Anaya

El senador panista Ricardo Anaya Cortés calificó como un abuso y una injusticia la situación jurídica del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien permanece recluido en el penal federal de máxima seguridad de Almoloya, acusado de traición a la patria por hechos relacionados con el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

“Yo estoy convencido de que es un abuso, una tropelía, lo que le están haciendo al exfiscal de Chihuahua. O sea, tener en un penal de máxima seguridad a una persona porque recibió ayuda para desmantelar un narcolaboratorio y además acusarlo de traición a la patria, me parece absolutamente inaceptable”, expresó Anaya durante una entrevista.

El legislador cuestionó que se procese por traición a la patria a quien encabezó una institución que realizó un operativo contra la producción de drogas.

“Ahora resulta que si desmantelas un narcolaboratorio, Morena te considera traidor a la patria. Pues, ¿de quién era ese narcolaboratorio que tanto le molestó a Morena que haya sido desmantelado?”, señaló.

Anaya también dirigió sus críticas al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, contra quien lanzó acusaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Al que deberían de acusar de traición a la patria es al narcogobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no a un fiscal que desmanteló un narcolaboratorio”, afirmó el senador.

Finalmente, reiteró su respaldo a Jáuregui Moreno y cuestionó que permanezca privado de la libertad mientras enfrenta el proceso federal.

“Es una injusticia brutal la que se está cometiendo en contra de César Jáuregui”, concluyó.

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