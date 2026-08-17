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Lunes 17 de agosto de 2026

“Es un orgullo ser mexicano”: Sheinbaum ante restricciones de EU al “turismo de nacimiento”

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “es un orgullo ser mexicano” al ser cuestionada sobre las medidas promovidas por el gobierno de Donald Trump para restringir el denominado “turismo de nacimiento” en Estados Unidos.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria fue cuestionada sobre el alcance que podrían tener las disposiciones estadounidenses y sus posibles consecuencias para mujeres mexicanas que viajan a ese país con la intención de que sus hijos nazcan en territorio estadounidense.

Sheinbaum explicó que la administración de Trump ha buscado establecer mecanismos para limitar el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense en determinados casos de personas nacidas en Estados Unidos.

Sin embargo, señaló que el tema está sujeto al marco constitucional estadounidense y a las determinaciones de sus tribunales.

“El presidente de Estados Unidos ha buscado otros mecanismos para regular esto; hasta ahora la Corte ha planteado algo distinto”, expresó.

La Presidenta reconoció que el Gobierno de México no cuenta con estadísticas específicas que permitan determinar cuántas mexicanas cruzan la frontera con el propósito de dar a luz en Estados Unidos y posteriormente regresar al país.

“No tengo conocimiento de qué tan común es que una persona cruce a Estados Unidos para que nazca allá su bebé y sea reconocido como estadounidense y regrese a México”, declaró.

No obstante, Sheinbaum consideró que este fenómeno no tendría una dimensión masiva entre la población mexicana.

“Si llega a ocurrir, son muy pocos casos, no hay algo masivo que esté ocurriendo en este sentido”, puntualizó.

Ante la discusión generada por las nuevas medidas migratorias estadounidenses, Sheinbaum reivindicó la identidad nacional al señalar que “es un orgullo ser mexicano”, mientras el debate sobre la ciudadanía por nacimiento continúa desarrollándose en Estados Unidos.

Maru Campos encabeza Mesa Estatal de Construcción de Paz

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