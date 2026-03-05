Escala conflicto en Medio Oriente: destruyen buque iraní y se intensifican ataques en la región

Jueves 5 de marzo de 2026

Un buque de guerra de Irán fue destruido tras ser atacado por un submarino de Estados Unidos en el Océano Índico, frente a las costas de Sri Lanka, en un hecho que no tenía precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, concluida en 1945.

Autoridades de Sri Lanka informaron que al menos 87 marineros murieron tras el hundimiento en aguas internacionales de la fragata IRIS Dena, embarcación de unas mil 500 toneladas cuyo valor es estimado entre 200 y 300 millones de dólares, según especialistas navales. Además, 32 tripulantes fueron rescatados y trasladados a hospitales, mientras que alrededor de 60 permanecen desaparecidos de los cerca de 180 marinos que se calcula iban a bordo.

En medio de la escalada militar, las defensas aéreas de la OTAN interceptaron un misil lanzado desde Irán que se dirigía al espacio aéreo de Turquía. De acuerdo con funcionarios militares occidentales, el proyectil tenía como objetivo la base aérea de Base Aérea de Incirlik, instalación que alberga un importante contingente de la Fuerza Aérea estadounidense.

El aumento de las hostilidades también ha afectado la agenda política en Irán, donde la televisión estatal anunció el aplazamiento de la ceremonia luctuosa por el líder supremo Alí Jamenei. En contraste, el funeral de su predecesor, Ruhollah Jomeini, realizado en 1989, reunió a millones de personas.

Mientras tanto, Irán lanzó misiles y drones contra Israel y bases militares estadounidenses en países como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Bahréin y Kuwait. También se reportaron ataques en la región del Kurdistán iraquí contra grupos kurdos armados opositores al régimen iraní.

En Líbano, Israel amplió sus operaciones militares con ataques terrestres en el sur del país. El grupo Hezbollah informó que sus combatientes se enfrentaron a soldados israelíes cerca de la localidad fronteriza de Al-Dhahira.

Además, la tensión también se trasladó al mar: un buque portacontenedores con bandera de Malta fue atacado mientras transitaba por el Estrecho de Ormuz, mientras que un petrolero sufrió una gran explosión frente a las costas de Kuwait, provocando un derrame de crudo.