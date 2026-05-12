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Martes 12 de mayo de 2026

Escalada de violencia en Aldama y Ojinaga deja robos, incendios y bloqueos carreteros

El coordinador de las agencias foráneas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Francisco Arturo Arizpe, informó que entre el 19 y el 22 de abril se registró una serie de hechos violentos en la región de Aldama y Ojinaga, incluyendo robo de vehículos, incendios intencionales y bloqueos carreteros.

De acuerdo con el funcionario, durante ese periodo fueron robados con violencia al menos 10 vehículos de modelo reciente, en hechos atribuidos a grupos armados que operan en la zona.

Además, se reportaron incendios provocados en viviendas ubicadas en comunidades rurales del municipio de Aldama, generando preocupación entre habitantes de la región.

Uno de los incidentes de mayor impacto ocurrió cuando sujetos armados bloquearon el acceso a Aldama utilizando un camión de maquiladora y posteriormente incendiaron una tienda de Oxxo con combustible.

Las autoridades también documentaron la privación ilegal de la libertad de tres personas. Una de las víctimas fue localizada sin vida en Coyame del Sotol.

Ante la ola de violencia, la Fiscalía señaló que mantiene operativos permanentes sobre la carretera Aldama–Chihuahua y en distintos accesos a la región.

Según Arizpe, estos despliegues han permitido reforzar la seguridad y reducir la presencia de grupos armados en la zona, aunque los hechos recientes mantienen en alerta a las corporaciones estatales y a los habitantes de la región.

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