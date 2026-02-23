México

15°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

Escoltas de “El Mencho” murieron con él; 8 sicarios abatidos en Tapalpa

Autoridades federales confirmaron que ocho presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron abatidos tras un enfrentamiento registrado en Tapalpa, Jalisco, durante la operación que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

Inicialmente se informó que cuatro personas habían perdido la vida, pero tras una revisión exhaustiva de la zona se localizaron otros cuatro cuerpos, elevando el total a ocho. Entre ellos se encontraban los escoltas del líder criminal.

En el lugar, las fuerzas federales aseguraron siete armas largas, dos lanzacohetes tipo RPG de origen ruso, un arma tipo Blindicide, así como cartuchos y cargadores de diversos calibres. También se confiscaron ocho vehículos y dos unidades tipo RZR que presuntamente eran utilizadas por el grupo armado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para integrar las carpetas correspondientes y determinar responsabilidades legales.

Confirma FGR mediante pruebas genéticas la muerte de “El Mencho”

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen SSPE y Defensa a tres personas por portación ilegal de arma

Hallan nueva especie de dinosaurio en el desierto del Sáhara

Quien era Nemesio Oseguera alias “El Mencho”

"Somos México” avanza para convertirse en nuevo partido político nacional rumbo a 2027
Gratitud inagotable a las fuerzas federales por la defensa de las y los mexicanos
Donald Trump insta a México a intensificar combate contra cárteles tras muerte de “El Mencho”
COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer la coordinación institucional y acciones preventivas en materia de seguridad
Marco Bonilla adelanta obras y avances en seguridad para Chihuahua
Descarta Maru Campos presencia del CJNG en Chihuahua tras muerte de “El Mencho”
Instalan “Punto Naranja” en Madera para apoyo a mujeres en situación de riesgo
Embajador de EE. UU. destaca cooperación tras abatimiento de “El Mencho”

Municipios

Más Noticias

Investiga OIC a Luis Terrazas Fraga por comentarios ofensivos a senadora Andrea Chávez
Puerto Vallarta, marcado por miedo y daños tras violencia del CJNG
Gobierno federal monitorea reacomodos en el CJNG tras abatimiento de “El Mencho”