Escoltas de “El Mencho” murieron con él; 8 sicarios abatidos en Tapalpa

Lunes 23 de febrero de 2026

Autoridades federales confirmaron que ocho presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron abatidos tras un enfrentamiento registrado en Tapalpa, Jalisco, durante la operación que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

Inicialmente se informó que cuatro personas habían perdido la vida, pero tras una revisión exhaustiva de la zona se localizaron otros cuatro cuerpos, elevando el total a ocho. Entre ellos se encontraban los escoltas del líder criminal.

En el lugar, las fuerzas federales aseguraron siete armas largas, dos lanzacohetes tipo RPG de origen ruso, un arma tipo Blindicide, así como cartuchos y cargadores de diversos calibres. También se confiscaron ocho vehículos y dos unidades tipo RZR que presuntamente eran utilizadas por el grupo armado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para integrar las carpetas correspondientes y determinar responsabilidades legales.