Escoltas de “El Mencho” son vinculados a proceso y enviados al Altiplano

Miércoles 25 de febrero de 2026

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público Federal formuló imputación contra Andrés ‘N’ y Genaro ‘N’, escoltas de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, detenidos durante el operativo del domingo en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la FGR, ambos están acusados por su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Durante la audiencia vía remota, el juez de control dictó prisión preventiva oficiosa y los vinculó a proceso tras presentarse los datos de prueba.

La defensa de los imputados solicitó duplicidad del término constitucional; sin embargo, al concluir la diligencia, los escoltas fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La FGR recordó que ambos se presumen inocentes mientras no exista sentencia condenatoria.

Los dos detenidos formaban parte del círculo cercano de seguridad de “El Mencho” y fueron capturados durante un enfrentamiento armado con Fuerzas Especiales, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en el que también murieron al menos siete personas, presuntamente integrantes del cártel encargados de la vigilancia del capo.