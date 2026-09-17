Escucha César Jáuregui a adultos mayores de la Unidad Proletaria

Jueves 17 de septiembre de 2026

César Jáuregui Moreno convivió la tarde de este jueves con integrantes del Club del Abuelo de la colonia Unidad Proletaria, en un encuentro organizado con motivo de las fiestas patrias y que sirvió también para escuchar las inquietudes y necesidades de los adultos mayores de este sector de la ciudad.

Acompañado por Carla Rivas, quien impulsó el encuentro, y recibido por Cecilia Valverde, Jáuregui platicó con las y los asistentes sobre sus experiencias, la transformación que han vivido en su colonia y los principales problemas que enfrentan actualmente.

Durante el diálogo, los vecinos plantearon inquietudes relacionadas con seguridad, problemas de convivencia entre vecinos y distintas situaciones que consideran requieren mayor atención por parte de las autoridades.

Jáuregui destacó la importancia de escuchar a quienes llevan años viviendo y observando la transformación de sus colonias, pues su experiencia permite conocer de primera mano tanto los avances como las necesidades que permanecen pendientes.

“Hay mucho que aprender de quienes llevan años viendo cambiar su colonia y su ciudad”, expresó.

Durante la reunión, Jáuregui reiteró uno de los planteamientos que ha compartido en sus recorridos por distintos sectores de Chihuahua: la importancia de que los servidores públicos mantengan una relación directa y permanente con la ciudadanía.

Señaló que, una vez que consolide su proyecto, su compromiso será mantener esa cercanía y procurar que las personas no tengan que batallar para poder verlo cuando necesiten plantearle algún problema, ni para solicitarle que acuda personalmente a sus colonias.

El encuentro transcurrió en un ambiente de convivencia y diálogo, en el que Jáuregui escuchó las historias, inquietudes y puntos de vista de las amigas y amigos del Club del Abuelo, además de compartir con ellos la celebración de las fiestas patrias.