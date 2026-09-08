Chihuahua

30.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Martes 8 de septiembre de 2026

Escucha César Jáuregui a la ciudadanía y fortalece su presencia en territorio

César Jáuregui Moreno continúa recorriendo las colonias de Chihuahua capital para escuchar directamente a sus habitantes y conocer, desde la voz de quienes viven todos los días en ellas, las principales necesidades y preocupaciones de cada sector.

En esta ocasión sostuvo un encuentro con vecinos de Lomas Universidad, Unidad y Óscar Flores, con quienes mantuvo una conversación abierta sobre la situación de sus colonias y los asuntos que consideran necesario atender.

“Estas reuniones sirven para algo muy sencillo: escuchar de primera mano qué está pasando en cada colonia, qué preocupa y qué hace falta atender”, expresó Jáuregui.

Durante el encuentro, destacó que recorrer las colonias y sentarse a conversar directamente con sus habitantes permite tener una visión mucho más clara de su realidad y de las condiciones particulares de cada zona de la ciudad.

“Una colonia se entiende mejor cuando uno se sienta a escuchar a quienes viven ahí todos los días”, señaló.

Jáuregui agradeció especialmente a Mari Nava, Luisa López, Ilda, Rosario Aguilar y Rosy Aragón por reunir a los vecinos y generar este espacio de diálogo.

El encuentro forma parte del recorrido que Jáuregui ha mantenido durante las últimas semanas por distintos sectores de Chihuahua capital, donde ha privilegiado las reuniones directas y el diálogo con vecinos para conocer de primera mano sus inquietudes.

Jáuregui reiteró que seguirá caminando las colonias, escuchando a sus habitantes y manteniendo una comunicación cercana con las familias de Chihuahua.

Fiscalía apelará arresto domiciliario de Fernando E.I.; buscará que regrese a prisión preventiva

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Dueño de bares acusado de violación a su hija de 5 años busca frenar su captura con amparos

Profeco reconoce gasolinera de Chihuahua por vender diésel a “precio justo”

Lupita Borruel participó en la jornada de limpieza en el río Sacramento

Enrique Inzunza deja la bancada de Morena en el Senado; continuará como legislador sin grupo parlamentario
PISA exhibe fuerte retroceso educativo en México; matemáticas cae a niveles de hace 25 años
Colombia levanta restricción general al porte de armas; mantendrá controles y permisos
Isela Martínez respalda a Maru Campos: "Centinela ya no es un debate, es un hecho"
Dueño de bares acusado de violación a su hija de 5 años busca frenar su captura con amparos
Hospitalizado y con prisión preventiva: defensa busca evitar que Luis Fernando E. I. pise la cárcel
César Jáuregui es el perfil ideal de Acción Nacional: Carlos Aguilar
Lupita Borruel participó en la jornada de limpieza en el río Sacramento

Municipios

Más Noticias

Trump amplía restricciones a ciudadanía por nacimiento para hijos de diplomáticos y empleados extranjeros
PAN y PRI abren diálogo rumbo a 2027; buscan proyecto “más allá de los colores”
SSPE deja sin respuesta solicitud sobre presencia de agencias de EU en Torre Centinela