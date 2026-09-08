Escucha César Jáuregui a la ciudadanía y fortalece su presencia en territorio

Martes 8 de septiembre de 2026

César Jáuregui Moreno continúa recorriendo las colonias de Chihuahua capital para escuchar directamente a sus habitantes y conocer, desde la voz de quienes viven todos los días en ellas, las principales necesidades y preocupaciones de cada sector.

En esta ocasión sostuvo un encuentro con vecinos de Lomas Universidad, Unidad y Óscar Flores, con quienes mantuvo una conversación abierta sobre la situación de sus colonias y los asuntos que consideran necesario atender.

“Estas reuniones sirven para algo muy sencillo: escuchar de primera mano qué está pasando en cada colonia, qué preocupa y qué hace falta atender”, expresó Jáuregui.

Durante el encuentro, destacó que recorrer las colonias y sentarse a conversar directamente con sus habitantes permite tener una visión mucho más clara de su realidad y de las condiciones particulares de cada zona de la ciudad.

“Una colonia se entiende mejor cuando uno se sienta a escuchar a quienes viven ahí todos los días”, señaló.

Jáuregui agradeció especialmente a Mari Nava, Luisa López, Ilda, Rosario Aguilar y Rosy Aragón por reunir a los vecinos y generar este espacio de diálogo.

El encuentro forma parte del recorrido que Jáuregui ha mantenido durante las últimas semanas por distintos sectores de Chihuahua capital, donde ha privilegiado las reuniones directas y el diálogo con vecinos para conocer de primera mano sus inquietudes.

Jáuregui reiteró que seguirá caminando las colonias, escuchando a sus habitantes y manteniendo una comunicación cercana con las familias de Chihuahua.