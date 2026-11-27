Viernes 27 de noviembre de 2026

Ciudad Juárez, Chih.– Marco Bonilla sostuvo un encuentro con familias de las distintas etapas de Riberas del Bravo, así como de las colonias Haciendas, Arboledas y Águilas de Zaragoza, donde conoció de primera mano las principales necesidades de estos sectores de la frontera.

Durante el recorrido, los habitantes expusieron problemáticas relacionadas con la falta de alumbrado público, el deterioro de la infraestructura vial, la inseguridad, el drenaje pluvial y las deficiencias en el transporte público.

Vecinos de Riberas del Bravo, etapa 7, solicitaron la rehabilitación de las calles Rivera Azul y Rivera del Pino, mientras que habitantes de la etapa 6 señalaron que la avenida De los Manantiales presenta problemas de bacheo desde hace cerca de diez años, sin una solución definitiva.

Durante el encuentro, Bonilla compartió su experiencia al frente del Gobierno Municipal de Chihuahua, destacando las obras de infraestructura, espacios deportivos, centros comunitarios y servicios implementados en sectores como Riberas del Sacramento y las colonias del oriente de la capital.

Finalmente, reconoció el esfuerzo cotidiano de las familias juarenses y destacó la importancia de mantener una comunicación directa con la ciudadanía para conocer sus necesidades y plantear soluciones a las problemáticas que enfrentan sus comunidades.