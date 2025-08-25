Escucha Síndica a vecinos de la colonia 20 Aniversario

Lunes 25 de agosto de 2025

Como parte del programa Sindicatura en tu Colonia, la Síndica municipal Olivia Franco recorrió la colonia 20 Aniversario con el objetivo de verificar de primera mano las condiciones de los servicios públicos y recoger las inquietudes de las y los vecinos del sector y canalizarlas para su atención.

Durante la visita, se identificaron diversas áreas de mejora, especialmente en temas de seguridad pública y mantenimiento de espacios comunes.

Recolección de basura pasa lunes, miércoles y viernes sin falta. Reportamos escombro y hierbas que no se puede llevar camión recolector.

Alumbrado público: En general bien. Se reportó luminaria encendida de día sobre las calles Miguel Sigala y Solidaridad.

En el tema de seguridad pública, los habitantes señalaron preocupación por la inseguridad, por lo que solicitó mayor cantidad de rondines de elementos de seguridad.

Asimismo, se realizó un recorrido de supervisión en tres áreas verdes de la colonia:

1. Parque Miguel Sigala – ubicado en Miguel Sigala y Genaro Vázquez

2. Parque Nuevo Triunfo – en las calles Nuevo Triunfo y Miguel Sigala

3. Jardín sin nombre – en Lucio Caballero y Nuevo Triunfo

En estos espacios se detectó:

• Necesidad de limpieza y retiro de basura

• Falta de pintura en general

• Carencia de mantenimiento en los juegos infantiles

Al respecto, la síndica Olivia Franco señaló:

“Con este programa buscamos acercar la sindicatura a cada rincón del municipio. Escuchar directamente a los vecinos nos permite conocer sus preocupaciones reales y dar seguimiento puntual a las necesidades que enfrentan. Seguiremos vigilantes de que para que las dependencias atiendan nuestros reportes y los servicios públicos se presten con calidad y oportunidad.”