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Viernes 28 de agosto de 2026

Escuchar a la gente es la mejor manera de gobernar: César Jáuregui

César Jáuregui sostuvo ayer por la tarde un encuentro con habitantes de las colonias Riberas de Sacramento y Vistas del Norte, donde escuchó directamente las necesidades y problemáticas que enfrentan las familias de este sector de la ciudad.

Durante la reunión, los vecinos plantearon temas relacionados con la presión del agua, seguridad, alumbrado, apoyos y becas, así como la problemática de escrituración que enfrentan familias de Vistas del Norte.

Jáuregui insistió en que una de las principales tareas de quienes ejercen una responsabilidad pública debe ser mantener contacto permanente con los ciudadanos y modificar la manera en que organizan sus agendas para dedicar más tiempo a atenderlos.

“No hay mayor ocupación o mayor trabajo que tenga que hacer un funcionario público que atender a la gente. Eso es estratégico. Ahí sabe cuáles son los problemas, ahí conoce bien qué está pasando, qué funcionarios están fallando y qué hay que mejorar. La mejor manera de gobernar y de hacer las cosas bien es escuchar a la gente”, expresó.

El encuentro tuvo como anfitrionas a Amanda Gamboa, presidenta del Comité de Vecinos de Riberas de Sacramento, y Soco Silva, presidenta del Comité de Vecinos de Vistas del Norte.

Además de los asuntos generales de las colonias, varios habitantes tuvieron oportunidad de acercarse personalmente a Jáuregui para exponerle situaciones particulares y necesidades concretas de sus familias, entre ellas la falta de una silla de ruedas y un andador, así como diversos asuntos relacionados con su entorno inmediato.

Jáuregui escuchó cada uno de los planteamientos y reiteró que este contacto directo permite conocer no solamente los grandes problemas de una colonia, sino también aquellas necesidades cotidianas que difícilmente pueden entenderse desde una oficina.

La reunión formó parte de los encuentros que Jáuregui ha venido sosteniendo en distintos sectores de Chihuahua capital para escuchar de frente a los vecinos, conocer las condiciones de cada colonia y mantener un diálogo cercano con sus habitantes.

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